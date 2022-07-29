حياة كريمة تمنح «تروسيكل» لمواطن أسوانى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "وإحنا داخلين على السنة الهجرية الجديدة، مافيش أفضل بداية للسنة غير بمساعدة إنسان، الحاج فراج عبد العليم، واحد من أهالينا فى أسوان وبالتحديد منطقة السد العالى، بيشتغل باليومية، لكن فى الفترة الأخيرة للأسف مبقاش قادر صحيا على شغله، بجانب أنه بيعول أسرة مكونة من أربعة أفراد".

وبعد معرفة المؤسسة لظروف المواطن من خلال المنسقين الميدانيين، لبت ندائه وأسرته وحققت ما يغير حياتهم ليعيشوا حياة كريمة.

وقدم منسق عام المؤسسة بالمحافظة، هدية عبارة عن تروسيكل للمواطن وأولاده للعمل عليه وليوفر لهم مصدر دخل كريم يعينهم على الحياة.