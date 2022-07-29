التعليم: ختام فعاليات دورى أفريقيا لكرة القدم للمدارس

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات دورى أفريقيا لكرة القدم للمدارس والمؤهل لبطولة شمال أفريقيا، مساء أمس الخميس، والذى أقيم تحت رعاية كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





وهنأ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس الفائزة، مشيرا إلى أنها خطوة بناءة فى الاهتمام بالرياضة المدرسية وخاصة أن الحدث يقام فى نسخته الأولى وسيتم تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم للفوز ببطولة شمال أفريقيا والتى ستقام لأول مرة بمصر فى أواخر شهر سبتمبر القادم.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن مشوار البطولة لم ينتهى بعد وأنها البداية، ولابد من التركيز على المرحلة القادمة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سيتم الاهتمام بتدريب الفرق الفائزة والتى تأهلت لبطولة شمال أفريقيا، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لتدريب الفرق أربعة أيام فى الأسبوع من خلال مدرب بإتحاد الكرة، وسيتم توفير كافة الإمكانات للفوز ببطولة شمال أفريقيا.

وأقيم نهائى البنات بين مدرسة ماجدة الصيرفى (محافظة البحيرة) ومدرسة سوادة الإعدادية (محافظة الشرقية) وفازت مدرسة ماجدة الصيرفى الإعدادية، بينما أقيم نهائى البنين بين مدرسة النوبارية الإعدادية (محافظة البحيرة) ومدرسة سوادة الإعدادية بنات (محافظة الشرقية)، وفازت مدرسة سوادة الإعدادية بنين (محافظة الشرقية)، وفاز بكأس اللعب النظيف محافظة الشرقية.

وكرم الدكتور جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الفرق وتسليم الميداليات والكؤوس بحضور كلا من الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتورة زهرة سليم مسئول النشاط بالاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والأستاذة دينا الرفاعى عضو مجلس الإدارة، والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، والدكتور أحمد حسان مدير عام التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وقد تم اختيار الطالبتين إسراء الهيش عبد الرحمن، ومريم محمد حسان (محافظة الشرقية) لمستواهم المتميز وموهبتهم.

جدير بالذكر أن فعاليات البطولة نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى الرياضية المدرسية والاتحاد المصرى لكرة القدم.