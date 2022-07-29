محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة ورصف عدد من الطرق

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال توسعة ورصف عدد من الطرق بالمحافظة منها توسعة طريق مدخل مدينة كفرالشيخ من ميدان الملك عبدالله حتى موقف كفر الشيخ الجديد "القاهرة/ طنطا"، مرورا بالحديقة المركزية المجانية، حتى موقف كفر الشيخ القديم.





ووجه المحافظ، خلال جولته التفقدية بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف، ليظهر مدخل المحافظة بالمظهر اللائق بها، مؤكدا أنه سيتم تطوير مداخل المحافظات من جميع الجهات، ولن يقتصر التطوير على مدخل بعينه. رافق المحافظ عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، وفى حضور عايدة ماضى، السكرتير المساعد للمحافظة.

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