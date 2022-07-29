قوافل متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، تسيير القوافل الصحية المتنقلة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا مع الالتزام بالمبادرات الرئاسية للاطمئنان على الصحة بالكشف والمتابعة وصرف العلاج بالمجان.





وقال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة -فى بيان اليوم الجمعة- إنه يتم تسيير قوافل متنقلة للتطعيم ضد كورونا بين المساجد والوحدات الصحية بالمدن والقرى والتجمعات، علاوة على منح الراغبين جرعة إضافية من لقاحات كورونا. وأضاف أنه إلى جانب تطعيم المواطنين تتم توعيتهم بالالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ما يقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا وبقية الأمراض المعدية، علاوة على المناشدة بالالتزام بالمبادرات الرئاسية، خصوصا مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

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