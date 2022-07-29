حياة كريمة.. جولة لمتابعة مشروعات المبادرة بقرية القنان فى أسوان

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، باستكمال الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل المشكلات والعقبات بمختلف المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".





وأكد مصطفى، إجراء جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقرية القنان بمركز إدفو التى يتبعها 24 قرية فرعية ونجع تضم حوالى 22 ألف نسمة.

وأشار -فى بيان اليوم الجمعة- إلى تفقد مشروع تطوير مكتب بريد حاجر السباعية بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات بقرية القنان، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية هيكل بنسبة 95% لكل منهما، فضلاً عن تففقد مشروع إنشاء محطة المعالجه الثلاثية والتى ستخدم أهالى قرية القنان بجميع توابعها وأيضاً مدينتى البصيلية والسباعية وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وأوضح مصطفى، أن الجولة شملت أيضا تفقد مشروع إنشاء مدرسة الأخصاص الإبتدائية بالقنان بنسبة 80 %، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحاجر السباعية بنسبة 60%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى لقرية القنان بنسبة 50%، لافتاً بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان المشددة بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فقد تم تغيير واستبدال المقاولين المنفذين لبعض المشروعات بسبب التباطئ فى التنفيذ ومنها مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 45%، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد مركز شباب حاجر السباعية بنسبة 35%.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية مجانية إستهدفت أهالى قرية الطوناب حيث تم إجراء الكشف الطبى والعلاج لهم، وهو الذى توازى مع إستكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى لقرى ونجوع حياة كريمة بإدفو ، ومن بينها نجع هلال، فيما تشهد قرى حياة كريمة بمركز ومدينة نصر النوبة ملحمة عمل متواصلة لتركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعى داخل قرى المبادرة الرئاسية فى المالكى وسنقارى والسبوع، ليتم استكمال المشروع تباعاً فى باقى القرى.