الأقصر.. تحليق 12 رحلة بالون على متنها 300 سائح

جدة - نرمين السيد - شهد مطار غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق رحلات البالون الطائر فوق المعابد والمقابر والوديان والمتاحف فى سماء الأقصر، عقب خروج 12 رحلة بالون على متنها حوالى 300 سائح من مختلف الجنسيات استمراراً لرحلات البالون المميزة غرب الأقصر.





وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود -فى بيان- أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، وتحتل المركز الثالث عالميا فى تصنيف الدول التى تعمل فى هذا المجال. وأوضح أنه يتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

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