جدة - نرمين السيد - البداية أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران خطوط شركة العربية، والاشتباه فى الراكب "ط.ص.م" مصرى الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد صحة الاشتباه.
وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود 20200 ضمادة طبية لاصقة للجروح، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و10 آلاف جنيه.
وقرر مصطفى العربى مدير عام الموانى الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 30 لسنة 2022.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بأكثر من 2 مليون جنيه عبر مطار برج العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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