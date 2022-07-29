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جدة - نرمين السيد - وحرص المصطافون على ممارسة السباحة، بالتزامن مع غياب أمواج الشاطئ، وهدوء الرياح، وانتظام حركة التيارات المائية، مما جعل الشاطئ أكثر متعة وآمان.
وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين المصطافين على شاطئ بورسعيد من الرواد ورحلات اليوم الواحد التى جاءت من كل المحافظات، وذلك بممارسة السباحة، ونحت الأطفال على الرمال، وممارسة الألعاب الشاطئية.
ويتميز شاطئ بورسعيد بأنه ممتد على مسافة 6 كيلو، ويتوافر به خدمات الأمن والنظافة والانقاذ، كما يتواجد خدمات الأدشاش ودورات المياه بالمجان.
يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة، وتشهد المتنزهات والحدائق وساحة مصر إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العطلة الأسبوعية.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد بسبب موجة الحر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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