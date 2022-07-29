الكنيسة تفتتح مؤتمر العيادات الروحية لشباب ألماظة

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، المؤتمر الذى تنظمه كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة لأبنائها من الشباب الجامعى والخريجين، حول العيادات الروحية وتحت عنوان "الإسبتالية"، وذلك فى بيت الشهيد على البحيرات المرة بمدينة فايد.





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