كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقيتين فى مجال النقل البحرى (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل؛ توقيع اتفاقيتين فى مجال النقل البحرى، وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمدة 15 عاما Terminal Operating Agreement بظهير فنى من شركة CMATH، واتفاقية تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجموعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات، لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحى CMA CGM، من خلال الرصيف الجديد للمحطة.





ووقع كل من اللواء البحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGYPT، وكريستين كابو نائب الرئيس التنفيذى للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية، ولوران مارتن الرئيس التنفيذى لشركة CMATH القابضة للمحطات.

وقال وزير النقل، إن الهدف من الاتفاقية الأولى، هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية، وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التى ستؤدى بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسية، لتداول الحاويات فى أزمنة قياسية، الحفاظ على كفاءة المعدات التى تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية، مما يساعد على خلق كوادر فى جميع المجالات قادرة على المنافسة فى أسواق العمل العالمية، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية فى جوانب الصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على البيئة، حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field.

وأضاف الوزير، أن الاتفاقية الثانية؛ تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف، مما يضمن تقديم خدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفنى، التزامات الخط الملاحى تجاه المحطة والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الأمثل لرصيف المحطة، مما يساعد على زيادة إيرادات المحطة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية؛ تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات - بضائع عامة - سيارات».

ولفت إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بنحو 2450 مترا طوليا.

كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء، حسب الوزير.

يذكر أنه فى اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات؛ تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين فى شركة ترانس مصر TMT؛ تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها: إجراءات إنشاء شركة المشروع TMT، والموازنة العامة للشركة للعام المالى الأول، وتعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمة لكافة أنواع البضائع، ومطالب الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من وإلى المحطة.