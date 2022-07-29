متحف الحضارة يستقبل وزيرى الطاقة بالاتحادين الأوروبى والإفريقى

وكان فى استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، والذى رحب بهما وتحدث معهما عن المتحف وأهدافه ورسالته وأنشطته الثقافية المختلفة، وما يضمه من كنوز أثرية يتم عرضها وفقًا لأحدث أساليب العرض المتحفى المتبعة فى العالم، لتبرز مكانة المصرى القديم ومساهمته فى بناء الحضارة الإنسانية.
وأجرى الوزيران جولة داخل قاعات المتحف، بمرافقة الدكتورة فاطمة بكار مدير إدارة التوثيق الأثرى بالمتحف، شملت قاعات العرض المركزى وقاعة النسيج المصرى وقاعة المومياوات، وخلال الجولة تم استعراض وسائل العرض الحديثة من فتارين مجهزة بأنواع إضاءة صديقة للآثار وشاشات لعرض أفلام ذات صلة بموضوع كل أثر، وأهم معالم الحضارة المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالى.
وفى نهاية الزيارة، قدم الدكتور أحمد غنيم للضيوف هدايا تذكارية، فيما أعربا الوزيران عن سعادتهما بهذه الزيارة وتمنياتهما بالقيام بزيارة المتحف مرة أخرى.
وتأتى تلك الزيارة فى إطار الاهتمام والمكانة الدولية التى يحظى بها المتحف منذ افتتاحه فى إبريل 2021، واستقباله للمومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير، باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة التى تمثل السياحة الثقافية والأثرية.
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