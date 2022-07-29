حياة كريمة.. فحص 2042 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية صحة بنى سويف، قافلة طبية على مدار يومين، فى قرية المسيد التابعة لمركز إهناسيا، وفحصت 2042 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وتكونت القافلة من 10 عيادات فى 9 تخصصات هى "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والرمد، والعظام".





وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة فى المحافظة - فى تصريح اليوم الجمعة - إنه تم خلال القافلة فحص 41 حالة معمل دم، و33 حالة معمل طفيليات، و5 حالات أشعة، واستصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة دولة وموجات فوق صوتية لـ125حالة، وتحويل 20 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأوضح عبدالخالق، أن القافلة تضمنت عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية حضرها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدى، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والزواج المُبكر، وأضرار ختان الإناث، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم إجراء فحوصات الكشف المُبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

وأشار إلى أنه أعد تقريرًا عن القافلة واستعرضه أمام محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، والذى تابع سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، ومديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

ولفت إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسرؤل إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.