عاجل.. السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "أهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير".

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