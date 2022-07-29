خلال يوليو.. غلق 15 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم المرور على 335 منشأة طبية خاصة، تشمل 168 عيادة خاصة و27 مستشفى خاص و30 عيادة تخصصى و103 مراكز طبية ومعمل و7 نظارات.

وأشار إلى أن المرور أسفر عن إصدار 75 إنذارًا للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة، وقرارات غلق إدارى لـ15 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، كما تم إعادة فتح 10 منشآت طبية جديدة، مشيدًا بجهود إدارة العلاج الحر فى متابعه عمل المنشآت الطبية، وضبط المخالف منها لتقديم خدمة طبية آمنة حفاظا على الصحة العامة.

وأكد أن صحة الدقهلية، لن تتهاون فى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.