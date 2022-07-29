تحويلات مرورية بمنطقة المساحة بشارع الأهرام لتنفيذ أعمال المترو

جدة - نرمين السيد - تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المساحة" بشارع الأهرام ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع.





وذلك فى الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط، وذلك بداية من أمام شارع فاطمة رشدى حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغانى بطول ما يقرب من (500 متر) مما يستلزم غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المشار إليها وذلك ابتداءً من الساعة (1) صباح يوم الجمعة الموافق 29/7/2022 حتى انتهاء الأعمال الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

السيارات القادمة من محور أنور السادات "ترسا" سابقاً وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى عثمان محرم الجديد والصعود أعلى الكوبرى ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لنادى الشرقية للدخان" ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين، والدخول يمينا بشارع اللواء فاروق الصاوى وصولاً حتى شارع الشعب ثم السير يميناً بشارع الشعب، واستكمال السير بشارع الشعب ثم الدخول يساراً فى اتجاه شارع محمود سامى البارودى وصولاً إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

حركة المركبات التى ترغب بالسير اتجاه نفق الهرم – ميدان الجيزة مباشرةً يفضل أن تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتى شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولاً لنفق الهرم وميدان الجيزة.

تم استحداث فتحة دوران بشارع الأهرام بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لشارع الديوانى "قبل موقع أعمال المحطة" لتخدم حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه شارعى "الشعب – خاتم المرسلين".

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على ضمان أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.