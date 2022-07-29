نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما يهمك.. مميزات الكلية الجوية وشروط ورابط استمارة التقديم tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على مميزات الكلية الجوية العسكرية في مصر، حيث يبحث عنها الكثير الطلاب المرحلة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث يقارن بينها الطلاب وبين الكليات العسكرية الأخرى للجيش، وبالأحرى بينها وبين الكلية الحربية وهذا للمفاضلة بينهم وتحديد فيصل الانضمام إلى إحداهما عن الأخرى ومن افضل، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن نبذة تعريفية ومميزات الكلية الجوية، وشروط الالتحاق، ورابط تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية لملئ استمارة التقديم قبل التوجه لسحب الملف من مكتب التنسيق، فتابعوا حتى النهاية في موقعكم ثقفني.

كلية القوات الجوية

وتعتبر الكلية الجوية من أحد الكليات التابعة للكليات العسكرية المصرية والموجودة في موقع وزارة الدفاع، ويتم التقديم عليها كحال أي كلية عسكرية أخرى، وهذا أولا عبر تقديم البيانات عبر الإنترنت في موقع التنسيق، ومن ثم التوجه لسحب ملف التقديم، وبعدها يتحدد موعد لعمل الاختبارت الخاصة بالقبول للمفاضلة بين الطلاب واختيار المقبولين.

وفي حالة اذا كنت تريدون ادخال تخصص الشرطة في المقارنة، فقد تابعنا معكم تنسيق كلية الشرطة 2022، فتابعوا معنا.

نظام الدراسة في الكلية الجوية

ونتعرف معكم على النظام الخاص بالدراسة في الكلية الجوية، وهذا بالمختصر كالآتي:

الدراسة في الكلية الجوية مدتها 3 سنوات دراسية.

أو سنة دراسية يتم فيها الإعداد للطالب ومعرفة قدراته.

يدرس الطالب المواد المؤهلة للطيران والعلوم العسكرية والثقافية، ويتم تدريبه على محاكي طيران أولا ومن ثم يتدرب على طيارات حقيقية في النهاية.

وبناء على قدرة الطالب على الطيران، يتخصص في أحد التخصصين بداية السنة الثانية الدراسية.

يتخصص طلبة الكلية القادرين على النجاح في محاكي الطائرات في فرع الطيارين بالقوات المسلحة.

الطلاب الآخرين يتخصصون في فرع الدراسات لعلوم العسكرية الجوية.

مميزات الكلية الجوية

وسنتعرف معكم على أهم المميزات التي يحصل عليها طلاب المدرسة الجوية (العسكري)، حيث على الرغم من ان اختبارات الكلية الجوية تعتبر من الاصعب والاكثر تعقيدا إلا انه يرغب مئات بل الآلاف من الطلاب في مصر الانضمام لها، وهذا للعديد من مزايا نتابعها معكم:

عدد الطلاب الملتحقين في الكلية يكون قليل “وهذا ما يفسر الدقة في اختيار الطلاب، حيث سيعملون على طيارات ومنشآت من الملك الخاص بالدولة”.

سنوات الدراسة في الكلية أقل من باقي الكليات، حيث إنه كما ذكرنا تكون 3 سنوات.

تخصصات الكلية للطلاب تبدأ مبكرا، وذلك من السنة الثانية.

يتم تعليم الطالب بالكلية كافة الأساليب والعلوم المتعلقة بها على أعلى مستوى للتدريب، وهذا بشكل يضاهي نظيراتها في العالم.

يتخرج الطلاب من الكلية ك ضباط طيران، وهذا سواء في العمل المدني كالملاحة أو مقاتل.

شروط القبول في الكلية الجوية

ونتابع معكم الشروط الخاصة بالقبول والتي تم الإعلان عنها في موقع أكاديمية الكليات العسكرية المصرية بشكل رسمي، وهذه الشروط كما يلي:

يكون المتقدم مصري الجنسية ووالديه وأجداده من ناحية الوالدين، وهذا مفرغ منه.

حسن السير والسلوك، وألا يكون عليه حكم سابق هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بحكم مخل بالشرف والامانة.

غير متزوج، ويتعهد بعدم الزواج في خلال مدة دراسته.

يتم قبول لطلبة خريجي الثانوية العامة علمي وأدبي، والثانوية الازهرية، والشهادات الثانوية من الخارج المعادلة لها.

أن يكون المتقدم خريج هذا العام 2022 أو العام الماضي على الأكثر من عام 2021 .

سن المتقدم لا يزيد عن 21 عاما.

اجتياز كافة الاختبارات والكشوفات الطبية، واجتياز كشف الهيئة حيث يتمثل المتقدم أمام مجموعة من أصحاب الرتب العسكرية لتقييمه.

الكلية للذكور ولم يذكر أن التقديم بها متاح للبنات مع الأسف.

رابط موقع تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية

وفي حالة رغبتك في التقديم، فقد تم فتح ملئ استمارات التقديم في الموقع الرسمي التابع لوزارة الدفاع المصرية، حيث يجب عليك عمل الاستمارة وطباعتها، والحصول عليها، وهذا كما يلي:

اذهب إلى موقع تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية المصرية عبر اللينك tansiq.mod.gov.eg للالتحاق بكلية الجويه.

للالتحاق بكلية الجويه. اضغط على ايقونة تسجيل لطلاب الثانوية وما يعادلها.

بعدها انقر على طلب إلتحاق إلكتروني.

املأ الاستمارة (الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، اسم الام، محل الميلاد، مكان السكن، إلخ، المجموع، سنة الشهادة).

بعدها اكتب كود التحق الموجود بالأسفل، واضغط على حفظ نهائي للبيانات.

بعدها قم بعمل طباعة.

بعد تعبئة البيانات وطباعة الاستمارة، تتوجه إلى مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية بالقاهرة، وتقوم بسحب الملف ودفع المصاريف الخاصة به، مع العلم أنه سوف يتم الإعلان عن فترة فتح سحب الملفات بالكليات العسكرية المختلفة، ونتوقع أن يكون ذلك بعد ظهور شهادة الثانوية العامة أو في اليومين المقبلين، فتابعوا في ثقفني.

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