تطوير سور مجرى العيون مستمر (فيدوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأخلت الدولة 344 عقارا من إجمالى 520 عقارا منذ مارس بفم الخليج، كما تم هدم كلى لـ 162 عقارا وإخلاء وتسكين 1092 أسرة بالخيالة، وتم البدء فى المرحلة الأولى على مساحة 95 فدانا بعد نقل المدابغ.

فى سياق متصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع، خصوصًا إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع، مع الالتزام بالنسق المعمارى المخطط له، بالنظر لكونه يرتقى بمنطقة ذات أهمية تاريخية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة القاهرة، وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

كما وجه رئيس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعمارى للمشروع، بما يحقق التجانس بين المشروع والوسط المحيط له على نحو جمالى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمشروع، كما قام بجولة للوقوف على سير العمل بمكونات المشروع المختلفة، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ العمارات، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات، وزار عددا من الوحدات التى تم تشطيبها، وأثنى على تصميم الوحدات وجودة التشطيب، كما تعرف على موقف أعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام.