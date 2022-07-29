«الأعلى للإعلام» يشيد بقرار المتحدة بشأن قناتى الأهلى والزمالك

جدة - نرمين السيد - وشدد "الأعلى للإعلام" على ضرورة التزام الإعلاميين والناديين بتنفيذ التوصيات التى تم الاتفاق عليها بالاجماع فى مؤتمر النقاد الرياضيين المنعقدة بمقر المجلس بتاريخ 23 فبراير 2022 واتفق جميع النقاد الرياضيين على الضوابط الآتية:
1- البعد عن التجريج الشخصى والانتقادات التى تتناول الأشخاص، بأى صورة من الصور وكذلك عدم المساس بالأعراض والسمعة الشخصية للمتنافسين، وإعلاء القيم الأخلاقية والسلوكية
2- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من الفرق واللاعبين والجمهور، والبعد عن أساليب السخرية
3- مساندة المنتخب المصرى والأندية المصرية المشاركة فى البطولات الدولية
وكذلك الالتزام بالكود الإعلامى الرياضى الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رقم 62 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى ينص على:
1- الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التى تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو إثارة أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير، ودون مخالفة أيا من القواعد التى تتضمنها القوانين.
2- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التى تضع المنافسة فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.
3- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التى تنتمى إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.
4- عدم استخدام المنافسات الرياضية فى ما من شأنه التأثير السلبى على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تحقيق الاستقرار فى المجتمع، أو فى نشر العنف أو الإحباط.
5- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى مع أطراف أخرى.
6- قيام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية بتحفيز الرأى العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية سيما كرة القدم.
وأكد المجلس ان لجان الرصد التابعة له تراقب عن كثب ما يتم بثه من مواد إعلامية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون فى حالة مخالفة الضوابط التى تحوذ موافقة الجميع، والحفاظ على الروح الرياضية والفتن عن كل ما يثير الفتن بين الجماهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأعلى للإعلام» يشيد بقرار المتحدة بشأن قناتى الأهلى والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.