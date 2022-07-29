خطيب الجامع الأزهر: العناية بالمناخ جزء من رسالة الإصلاح فى الإسلام

جدة - نرمين السيد - ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور محمود الهوارى، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، ودار موضوعها حول "أهمية الحفاظ على البيئة".





وقال الدكتور محمود الهوارى: إن الإسلام سبق الحضاراتِ الحديثةَ فى العنايةِ بالبيئةِ ومكوناتها، والارتقاءِ بها، وحمايتِها من الفسادِ والتَّلوُّثِ، ولم يقف الأمر عند التوعية والتحذير من خطورة الممارسات الخاطئة مع مكونات البيئة، بل وضعِ تشريعاتٍ خاصَّةٍ للحفاظ على البيئة، ورسم ضوابط محكمة لاستثمار موارد البيئة، وكل ذلك جاء فى شكل أوامر إلهيَّة، وسنن نبوية ملزمة للمسلمين بمقتضى الإيمان بالله، لتنظم علاقة الإنسان بالكون الذى هو مستؤمن عليه، والتى بينتها المؤلفات التى يحملها تراثنا الإسلامى والتى اختصت بدراسة البيئة ومظاهر حمايتها وطرق التعامل معها.

وأوضح الهوارى إن التفصيل الذى جاء به القرآن فى الآيات التى اهتمت بالكون وكل مكوناته، دليل على أهميته وأن الحفاظ عليه وحسن استغلال مكوناته جزء من عقيدة المسلم، وهذا ما فهمه فقهاؤنا؛ ولذا كانت لهم جهود كثيرة فى استنباط أحكام البيئة؛ فمن تأمل تراثنا وجد فيه أحكاما تحظر كل ما يؤدى إلى تلوث المياه، أو الإسراف فى استعمالها، وترى فى تراثنا أحكاما تتعلق بتلويث الهواء، وترى فى تراثنا نهيا عن إفناء أمة من الحيوانات، أو التعرض لها بما يؤدى إلى انقراض نوعها، وترى فى تراثنا أحكام تهجين الحيوان، أو ما يعرف بلغة العصر باسم الهندسة الوراثية، بل وتجد لعلماء أمتنا كلاما بديعا فى الحفاظ على توازن الحياة النباتية، ومنع الزراعة الضارة بالجسم أو بالعقل.

وأضاف خطيب الجامع الأزهر، إن جهود علماء الإسلام لم تقف عند استنباط الأحكام الجزئية التى ترعى البيئة وتحافظ على طهارتها وتبعد عنها أشكال التلوث والفساد، وإنما ظهر اهتمامهم واضحاً بدراسة عناصر الكون المختلفة فى مؤلفات مستقلة لتنمية الوعى البيئى، وتفسير الظواهر الطبيعية، وإنك لتعجب حقا من عبقرية التراث الذى خصص كتبا مستقلة لمعالجة ظواهر كونية، أو بيئية، لا يتصور المجترءون على التراث أنها فيه، ومنها على سبيل المثال: كتاب الطير لأبى حاتم السجستانى، وكتاب الجراد لأحمد بن حاتم، وكتاب النحل للمدائنى، وكتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى، وكتاب البلاد والزرع للمفضل بن سلمة، وكتاب البستان لجابر بن حيان، وكتاب المنية فى الزراعة لأبى عمرو الإشبيلى، وكتاب الجامع لصفات أشتات النبات للإدريسى، ومن أعجبها رسالة فى آلات مقياس ارتفاع الغيوم والأبخرة للتبريزى، ورسالة فى الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء لأبى يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى، ورسالة فى المد والجزر للكندى.

وبين خطيب الجامع الأزهر، أن التعامل مع البيئة ينبغى أن يكون وفق مراد الله بلا فساد ولا إفساد ولا تعد ولا ظلم لأى من مكوناتها، لأن الإسلام لا ينظر إلى الموجودات حولنا باعتبارها جمادات ساكنة أو ميتة لا تعى ولا تعمل، بل الإسلام يتعامل مع الإنسان والحيوان والنبات والجماد على أنها عوالم عابدة مسبحة، فيجب المحافظة عليها وحسن التعامل معها، فهى أمانة حملها الله للأنبياء وجعل المحافظة على البيئة من الأوامر الإيمانيَّة، فقال سبحانه وتعالى "وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنتم مؤمنيين".