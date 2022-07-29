كاشف سريع.. معلومات مهمة عن مواجهة كورونا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزرارة بلغ سعر الكاشف 25 جينها ويمكنه التأكد من الإصابة أو نفيها، وتم توزيعه على المعامل المركزية، ولن يكون متوفرا بالصيدليات الحرة.

وفى السياق ذاته رفعت الصحة استعداداتها لمتابعة الموقف أولا بأول، خصصت وسائل للتواصل مع المواطنين أبرزها الخط الساخن 105.

جدير بالذكر أن المتحور الجديد من أوميكرون B4-B5 أدى لارتفاع عدد الإصابات، ويتسم بزيادة فى الانتشار والتكاثر ويهاجم الجهاز التنفسى العلوى.