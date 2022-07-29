وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحى ويفتتحان مسجدا

جدة - نرمين السيد - شهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحى بمحافظة الدقهلية، ليصل إجمالى ما تم توزيعه بالمحافظة 13 طنا على الأسر الأولى بالرعاية.





يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أشاد محافظ الدقهلية بمشروع صكوك أضاحى الأوقاف وجودة العمل به، وبالجهود غير المسبوقة سواء فى مشروع صكوك الأضاحى أم فى مشروع صكوك الإطعام والتى تأتى فى إطار الدور المتميز لوزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المشروع يوفر أجود أنواع اللحوم والتى تصل إلى الأسر الأولى بالرعاية عن طريق وزارة التضامن بكل كرامة.

كما افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية، اليوم، مسجد الروضة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وجرت فعاليات افتتاح المسجد بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس عمرو محمد فكرى عبدالوهاب رئيس مجلس ومدينة ميت غمر، وألقى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بعنوان: "شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".

جدير بالذكر أن ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة لافتتاح (17) مسجدا اليوم، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو الجارى وحتى تاريخه (65) مسجدًا، منها (54) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (11) مسجدًا صيانة وتطويرًا.