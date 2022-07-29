نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 – موعد امتحانات الترم الأول في المقال التالي
عمر شويل - جدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان عن الخطة الدراسية لجميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام باعتمادها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي .
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022
أعلم أنك تبحث عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وأيضًا معرفة بداية العام الجديد لجميع مراحل التعليم، لذلك سيتم توضيحها لك خلال السطور القادمة.
تفاصيل الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2-2023
- سوف يبدأ العام الجديد في المدارس السبت الموافق 2022/9/24 م، وسينتهي الخميس الذي يوافق 2023/6/8م.
- تستمر الدراسة لمدة ٣٥ أسبوع.
- الفصل الأول سيستغرق حوالي 98 يومًا، والثاني تقريبًا 96 يوم.
- تعد فترة اختبارات الفصل الأول والثاني ضمن نسبة الحضور وأيام الدراسة.
- تحديد موعد امتحان الشفوي والعملي قبل الامتحان النظري بأسبوع.
موعد امتحانات الترم الأول في الخطة الزمنية للعام الجديد 2022-2023
امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/يناير/٢٠٢٣م.
متى تبدأ إجازة الترم الأول 2023 ؟
- تبدأ إجازة نصف العام ٢٨/يناير/٢٠٢٣م.
- تنتهي يوم ٩/فبراير/٢٠٢٣م.
متى يبدأ الفصل الثاني في الخريطة الزمنية للعام الجديد؟
- يبدأ السبت الموافق ١٢/فبراير/٢٠٢٣م.
- ينتهي الخميس ٨/يونيو/٢٠٢٣م.
ما موعد امتحانات نهاية العام في الخطة الزمنية للعام الجديد 2022-2023؟
- تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ٣/يونيو/٢٠٢٣م.
- تنتهي الخميس الموافق ٢٦/يناير/٢٠٢٣م.
- امتحانات الثانوية العامة ١٠/يونيو/٢٠٢٣م.
- اختبار الدبلوم الفني يبدأ يوم ٨/يوليو/٢٠٢٣م.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 صرحت وزارة التربية والتعليم اليوم موعد بداية العام الدراسي الجديد، سيبدأ السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، سينتهي الخميس الموافق الثامن من يونيو ٢٠٢٣.
الخلاصة
لقد قمنا بتوضيح الخطة الزمنية للعام الدراسي التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم لجميع المدارس الرسمية واللغات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
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