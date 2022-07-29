محمد صلاح: فزت بكل شيء مع ليفربول.. وسأفتقد ساديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 يوليو 2022 02:23 مساءً - أكد النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى ليفربول الإنجليزي، أنه فاز بكل الألقاب مع فريقه، ولكن عقليته دائماً ما تدفعه للفوز بالمزيد من الألقاب مع الريدز.

وقال صلاح فى تصريحات نقلتها شبكة "أنفيلد ووتش"، "فزت بكل شيء تقريباً مع الفريق، لم ألاحظ ذلك حتى جاء ترينت لى بعد نهائي كأس الاتحاد وقال "بالمناسبة، لقد فزنا بكل شىء تقريبًا هنا."

وأضاف صلاح، "أعتقد أنني فزت بكل شيء تقريبًا فى ليفربول، بشكل جماعي وفردي، ولكن هناك دائمًا مجال للفوز بالمزيد، وأريد دائمًا الفوز بشىء للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذه عقليتي".

وتابع الفرعون، "أعتقد أننا فى وضع جيد للقتال من أجل كل شيء بالتعاقدات الجديدة أيضًا، نحتاج فقط لمواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونذهب إلى كل شيء مرة أخرى".

وأكد صلاح، "متحمس للغاية وأريد أن ألعب مع نونيز، قدم موسما جيدا ولعب بشكل جيد ضدنا، فى الداخل والخارج".

وعن رحيل ماني قال صلاح، "لقد غادر ساديو وسأفتقده، لقد قضى مواسم رائعة مع النادى، وأتمنى له كل التوفيق، كما أتمنى لداروين كل التوفيق أيضا، وأن يسجل لنا العديد من الأهداف".

ويستعد محمد صلاح لمواجهة قوية مع ليفربول أمام مانشستر سيتى فى السادسة مساء غدٍ السبت على كأس الدرع الخيرية 2022.