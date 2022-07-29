تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 يوليو 2022 02:23 مساءً - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب غدا السبت، والمؤجلة من الأسبوع الحادى والعشرين من مسابقة الدوري المصري، ويعكف الجهاز الفني على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذى ينوى الاعتماد عليه مع تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، لتفاديها في المرحلة المقبلة.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري

المقاولون العرب & الأهلى..9 مساء السبت 30 يوليو بالجبل الأخضر

الأهلى & فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الاهلى والسلام

الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الاحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الاحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الاهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.