الرى: تدريب أكثر من 46 ألفأ من العاملين بالوزارة منذ 2016

جدة - نرمين السيد - وصرح عبد العاطى أن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل فى المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر، ومركز تدريب هيئة الصرف، ومركز تدريب هيئة المساحة، ويتم من خلال هذه المراكز تقديم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة للعاملين بالوزارة.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات التدريبية هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالوزارة بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين.

وأشار عبد العاطى أن المركز الإقليمى للتدريب يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام 2002 وحتى الآن، وقد أثمرت المجهودات المبذولة من كل العاملين بالمركز عن تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة، وذلك لمدة 8 سنوات مقبلة (من 2022 وحتى 2030).

وأوضح أن المركز الإقليمى للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة، وتم عقد 1403 دورات تدريبية منذ عام 2016 وحتى تاريخه بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر وفروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) بحضور أكثر من 33 ألف متدرب من العاملين بالوزارة، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، مع الإستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة فى مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلى - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمى - إعداد الموظف الرقمى)، مع مراعاة الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجال.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية)، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

كما تم عقد 137 دورة تدريبية بالمركز الإقليمى للتدريب لصالح وزارة البيئة وبمشاركة 3200 متدرب طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة بهذا الشأن.

كما يمتلك مركز التدريب التابع لهيئة الصرف إمكانيات تدريبية متميزة، حيث تم عقد (597) دورة تدريبية منذ عام 2016 وحتى تاريخه بفرعى مركز تدريب الصرف بالإسكندرية وطنطا، بحضور 11418 متدرب من العاملين بالوزارة، فى مجالات تنفيذ وصيانة شبكات الصرف المغطى وتنفيذ الأعمال الصناعية والدراسات الحقلية وقياس ملوحة التربة وضبط وتوكيد الجودة والعقود والمواصفات واستخدام الأجهزة المساحية وصيانة المعدات والحاسب الآلى وغيرها، ويضم المركز بفرعيه قاعات للتدريب وقاعات للمؤتمرات ومعامل للحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، مبانى للإقامة تضم 116 غرفة ومطعم بفرع الإسكندرية، و30 غرفة ومطعم بفرع طنطا.

كما يمتلك مركز التدريب التابع لهيئة المساحة إمكانيات تدريبية متميزة، وتم عقد (185) دورة تدريبية منذ عام 2016 وحتى تاريخه بمقر مركز تدريب هيئة المساحة الرئيسى ومراكز تدريب المساحة الفرعية بالمحافظات، بحضور 1630 متدرب من العاملين بالوزارة، فى مجالات المساحة ونزع الملكية وأعمال السجل العينى والشئون المالية والحاسب الآلى وغيرها، ويضم المركز (4) قاعات ومعامل للحاسب الآلى.

جدير بالذكر أن (364) متدربا من العاملين بالوزارة شاركوا فى (94) دورة تدريبية بالخارج منذ عام 2016 وحتى تاريخه بدول (هولندا - الدانمارك - ايطاليا - فرنسا -المانيا - النمسا - اليابان - التشيك - المجر - الولايات المتحده الامريكية - الصين - الهند - كوريا الجنوبية - تونس - الجزائر - الأردن)، وذلك فى إطار السعى لرفع قدرات العاملين بالوزارة والتواصل وتبادل الخبرات والأفكار مع المهندسين والمتخصصين فى مجال إدارة المياه من مختلف دول العالم.