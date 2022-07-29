فتح باب التقدم لجائزة الفوزان الدولية لليونسكو.. الشروط والمستندات المطلوبة

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بأن الهدف من الجائزة هو تشجيع العلماء الشباب فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وكذلك التعرف على إنجازات الشباب التى تؤدى إلى التحول الاجتماعى والاقتصادى والتنمية على نطاق عالمى، بالإضافة إلى زيادة اهتمام الشباب، وخصوصا الفتيات والنساء بالعلوم، لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومحو الأمية العلمية، واختيار المهنة العلمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تمنح كل عامين لخمسة فائزين من المناطق الجغرافية الخمس لليونسكو، وهى (إفريقيا، والدول العربية، وآسيا والمحيط الهادى، وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى)، وذلك اعتبارا من عام 2022، وتقدر قيمة الجائزة بـ 50.000 دولار أمريكى لكل فائز، كما سيتم منح دبلوم وميدالية لكل الفائزين أيضا.

وأوضح التقرير أن شروط الجائزة تتضمن الآتى:

- أن يكون سن المتقدم أقل من 40 عاما وقت التقدم للحصول على الجائزة.

- أن يكون المرشح مشاركا بنشاط فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقت تقديم الطلب للجائزة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير لإنجازاته ومساهمته المهمة فى أى مما يلى:

- البحث فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما فى ذلك التقنيات الناشئة.

- تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونشر نتائج البحوث، وكذلك الإبداع والابتكار.

- التعاون الدولى أو الإقليمى فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضاف التقرير أن التقدم للجائزة يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى التالى:

https://apply.unescoalfozanprize.org/login

والخاص بالجائزة، وإرسال كل المستندات المطلوبة عليه، كما ترسل المستندات التالية على البريد الإلكترونى الخاص باللجنة الوطنية لليونسكو فى موعد غايته 1 نوفمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة الوطنية من اتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

[email protected]

[email protected]

والمستندات المطلوبة كالتالى:

- خطاب ترشيح من جهة العمل

- خطاب توصية من جهة العمل (باللغة الإنجليزية أو الفرنسية)

- وصف لخلفية المتقدم وإنجازاته وخبرته العلمية

- ملخص للعمل ذو الصلة بالمجالات التى تغطيها الجائزة والمنشورات والوثائق الداعمة الأخرى

- وصف لمساهمة المتقدم فى أهداف الجائزة

- السيرة الذاتية شاملة الجوائز التى حصل عليها المرشح، والمؤتمرات التى شارك فيها ومطبوعات للمرشح

- نسخة من المستندات التى تم إرسالها على موقع التقديم سالف الذكر

ولفت التقرير إلى أن الترشيحات تقدم لمنظمة اليونسكو من قبل حكومات الدول الأعضاء بالتشاور مع لجانها الوطنية (ولا تنظر للترشيحات الذاتية) كما يمكن تقديم الترشيحات أيضا من خلال كل من: كراسى اليونسكو، ومراكز الفئة 2، والاتحادات العلمية الدولية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية التى لديها شراكات رسمية مع اليونسكو ذات الصلة بالمجالات التى تغطيها الجائزة.

وللتعرف على المزيد من المعلومات حول هذه الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى التالى:

https://drive.google.com/.../1LtpcL7S7rgWfQS7PMcD.../view...