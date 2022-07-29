عاجل.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، التصريح (بزيارة استثنائية) واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، على ألا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.





وأوضحت أن ذلك يأتى بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444هـ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. كما يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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