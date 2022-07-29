«القومى للحوكمة»: إصدار كتيب خاص عن قضايا التغيرات المناخية قريبا (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى جلسة حوارية بين طلاب جامعة القاهرة المشاركين فى نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ MCOP 27 وبين مجموعة من الخبراء والمختصين.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ الأنشطة المتعلقة برفع وعى الشباب بشأن قضايا التغيرات المناخية استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ (COP27) فى نوفمبر المقبل.

ويأتى تنظيم نموذج محاكاة المؤتمر كجهد مشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال مشروع الحوكمة الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، ووزارة البيئة (MOE)، وجامعة القاهرة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (EACA).

وأكدت الدكتورة شريفة خلال الجلسة اهتمام الدولة المصرية بتوعية الشباب بأهمية قضية تغير المناخ مع إعطاء الأولوية إلى الأجيال الأصغر من خلال تنفيذ مبادرات مختلفة تهدف إلى رفع الوعى العام حول الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، منوهة عن قرب إصدار كتيب خاص حول قضايا التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة بشكل مبسط وأكثر وضوحا للفئات العمرية المختلفة".

وأضافت شريف أن تنظيم نموذج محاكاة المؤتمر يأتى كجهد مشترك من أجل تعزيز دور الشباب فى العمل المناخى ورفع الوعى المتعلق بقضايا التغيرات المناخية، مؤكدة أن هذا التعاون الاستراتيجى فى تنفيذ نموذج المحاكاة يأتى فى إطار دعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 المعنية بتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى العام حول العمل المناخى فى مصر.

وفى نهاية الجلسة، أعلنت الدكتورة شريفة شريف عن فتح باب الالتحاق بمبادرة كن سفيرا لجميع المشاركين فى نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ MCOP 27، وتسعى المبادرة التى تعدى عدد المشاركين فيها 2000 مشارك إلى بناء القدرات الوطنية فى مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف فئات الشعب وعلى رأسها الشباب.

وتنعقد أعمال نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ MCOP 27 على مدار ثلاثة أشهر متتالية متضمنة عقد عديد من الجلسات التدريبية والتثقيفية، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الجلسات التى تهدف إلى صقل مهارات الشباب المختلفة. ويشارك فى الجلسات التدريبية مجموعة من ممثلى الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ذات الصلة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وأيضا المجتمع المدنى.

وتسهم الجلسات فى رفع وعى الشباب من خلال التعرف على أهم الجهود الوطنية فى مجال مواجهة تداعيات التغيرات المناخية بما فى ذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالإضافة إلى التعرف على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة آثار التغيرات المناخية. كما يساهم النموذج فى إثراء معرفة الطلاب حول دور الشركات الناشئة فى العمل المناخى وذلك من خلال إدراج عدد من الجلسات التثقيفية حول أهمية ريادة الأعمال وتعزيز دور الشباب فى الابتكار، بالإضافة إلى علاقة الذكاء الاصطناعى بقضية تغير المناخ. ويلقى النموذج الضوء على مجموعة من القضايا التقاطعية ذات الصلة بتغير المناخ مثل الآثار السلبية للفساد على العمل المناخى، والارتباط بين قضايا النوع الاجتماعى وتغير المناخ.