عاجل- الرئيس السيسى يهنئ المصريين والأمة العربية بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع".

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