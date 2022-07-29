انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 8 ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 يوليو 2022 11:23 صباحاً - تشهد مناطق "المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا - عزبة الهجانة سابقا" اليوم الجمعة انقطاع فى مياه الشرب، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ان سبب الانقطاع القيام باعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

واشارت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.