نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. استقبال رئيس الصومال ووزير خارجية روسيا

جدة - نرمين السيد - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، السبت الماضى، قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم،

تحل اليوم الذكرى السبعون، لثورة 23 يوليو المجيدة التى مثلت تتويجا لنضال طويل، قاده الشعب المصرى، دفاعا عن حقه فى وطن مرفوع الرأس فقد استطاعت تلك الثورة، أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا، وتغير وجه الحياة، بشكل جذرى ليس فقط فى مصر، بل فى المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة، فى الحركة العالمية لتصفية الاستعمار، وترسيخ حق الشعوب فى تقرير مصيرها حيث تغيرت الخريطة الدولية، وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية.

شعب مصر العظيم،

سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات، ثورة يوليو المجيدة التى حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها، جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة، التى ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ، نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة، بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم، وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية، التى تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها.



فتحية تقدير واعتزاز، خلال هذه الذكرى العطرة، إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب.

شعب مصر العظيم،

إننا نصر - وبإرادة صلبة لا تلين - على تحقيق الغايات الكبرى، التى نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا، التى نحملها على عاتقنا، من أجل النهوض بوطننا الغالى، وتغيير واقعه للأفضل ولتبقى مصر قادرة، على توفير حياة كريمة لأبنائها، من الأجيال الحالية والقادمة أخذا فى الاعتبار، متغيرات العصر المتسارعة، وشواغله الجديدة لأن مصر بموقعها الجغرافى، ودورها الإقليمى والدولى، لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات، التى تجتاح العالم، وطالت تداعياتها الجميع ولعلكم تتفقون معى، أنه لا سبيل

للتغلب على تلك التحديات، سوى بالعمل الجاد والمستمر مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية، تحديات متنوعة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية فإننى أؤكد لكم، أنه لولا جهود الدولة فى مجال الإصلاح الاقتصادى، التى تحملها الشعب المصرى وكذلك المشروعات التنموية العملاقة، على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبدا، الصمود أمام تلك الأزمات العاتية، التى تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات ولقد باتت الإنجازات المتلاحقة، التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما فى مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة شاهدا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومى قوى وراسخ.



شعب مصر العظيم،

إننى على يقين، من قوة عزيمتنا معا، فى الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة، فى الطريق الذى اخترناه جميعا، من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير، وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، وبناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة ورغم تعاظم الظروف المعاكسة، التى تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية، غير المواتية إلا أننا قادرون - بإذن الله، وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم - على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم، بذكرى ثورة يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة، للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم، فى حاضر ومستقبل مشرق، يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية.

وفى الختام أتوجه إليكم جميعا مجددا، بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية فى أمان وتقدم.

ودائما وأبدا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل وزير الخارجية الروسى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، وذلك بحضور السيد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، وجيورجى بوريسينكو السفير الروسى بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسى، كما حضره سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن لافروف نقل للرئيس رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التى توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر فى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارى تنفيذها حاليا، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية فى إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين.



وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مثمنا مسيرة التعاون الثنائى المتمثلة فى المشروعات الروسية فى مصر فى إطار العلاقات المصرية الروسية، وفى مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين فى كل القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن لافروف أطلع الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية فى هذا الإطار على المستوى الدولى، وفى هذا السياق، وشدد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، مؤكدا دعم مصر لكل المساعى التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء فى الإطار الثنائى أو المتعدد الأطراف.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية فى إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التى تجمع بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات خصوصا التعاون فى مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز فى ضوء الأزمة الراهنة فى تلك القطاعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.



وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال يأتى فى إطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين، وتم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى سياق متابعة نتائج المباحثات التى تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباريس، فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل رئيس الصومال بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضى بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، ورحب الرئيس بأخيه الرئيس الصومالى ضيفا كريما على مصر، مؤكدا سيادته اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، إلى جانب حرصها على مصالح الشعب الصومالى الشقيق فى إطار دولة تتمتع بالأمن والاستقرار، فضلا عن مساندة الصومال فى التعامل مع التحديات التى يواجهها، وفى مقدمتها خطر الفكر المتطرف والإرهاب، ومشيرا إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الصومالية، وذلك لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الصومالى الشقيق.



وأعرب الرئيس الصومالى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا الحرص على تطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات فى إطار مرحلة إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية، وذلك فى ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية، والمكانة المتميزة التى تتمتع بها مصر فى وجدان الشعب الصومالى، أخذا فى الاعتبار دور مصر التاريخى فى مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات، خاصة فى المجال التعليمى، ونشر ثقافة الإسلام الوسطى والفكر المعتدل، وكذا تنمية الكوادر البشرية الصومالية، بالإضافة إلى الثقل المحورى لمصر على صعيد صون السلم والأمن فى المنطقتين العربية والإفريقية.



وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالى آخر مستجدات الوضع الداخلى فى الصومال، والخطوات الجارى اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التى تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.



كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة القرن الإفريقى وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبى، وتم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيما للأمن والاستقرار الإقليمى.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع مع وزير الداخلية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.



ووجه الرئيس بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلى:

- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

- تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام.

- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.



وأوضح المتحدث الرسمى أن نيفين القباج استعرضت فى هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتى تتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالى لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفى لمدة 7 أشهر، مؤكدا على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذى للمرحلة الأولى للمبادرة، والتى تشمل إجمالى 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالى 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والغاز الطبيعى، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والرى والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعى، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.

كما تم أيضا استعراض مجمل التحديات التى ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذا فى الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق فى إطار مشروعات المبادرة التى تعتبر الأضخم من نوعها فى تاريخ المشروعات القومية فى مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلا عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع فى تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك فرصة لتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.