جدة - نرمين السيد - قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غلق مكتب تأهيل أوسيم وإبلاغ الجهات الرقابية، وتحويل جميع الحالات إلى كل من مكتب التأهيل الاجتماعى بهرمس وعنوانه "المدرسة الجديدة نزلة عبد المقصود بجوار كافيتريا دياب بهرمس"، ومكتب التأهيل الاجتماعى بإمبابة "شمال" وعنوانه بعد نفق المنيرة شارع النادى الرياضى فوق مسجد الجمعية الشرعية بالسنة المحمدية إمبابة.





جاء ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى وتشديد إجراءات المتابعة والمراقبة على تلك المكاتب تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وكذلك فى إطار توجيهاتها بسرعة استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة والمتوسطة وحل جميع المشكلات الخاصة بها. وفى إطار حوكمة المنظومة ومكافحة الفساد، حيث تبين الاشتباه فى وجود بعض المخالفات لدى مكتب التأهيل الاجتماعى بأوسيم الكائن فى الزيدية أوسيم خلف المطحن بمحافظة الجيزة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتصدى بكل قوة وحسم لأى مخالفات يشهدها أى قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها فورا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن: غلق مكتب تأهيل أوسيم وتحويل جميع الحالات لهرمس وإمبابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.