ورش عمل واجتماعات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 101، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 22 وحتى 28 يوليو الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وخلال هذا الأسبوع تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مزرعة الإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما تفقد أيضا مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، كما تابع تطوير مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية، كما استقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الوزارة بالدقى؛ فى إطار تنفيذ لجنة المناخ فى التنسيقية استراتيجيتها الخاصة للاستعداد لقمة المناخ 27 Cop.

كما استعرض الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الثروة الحيوانية، وذلك خلال مشاركته فى ورشة عمل فرص الاستثمار فى سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك التى عقدها المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للإتحاد الإفريقى بالقاهرة، كذلك أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية بلغ أكثر من 1.7 مليون جرعة.

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من السيارات لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة، امام ديوان الوزارة بالدقى للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الاسعار فى المحافظات، كمت أطلقت الوزارة، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال مستقبـــل صناعة التقــاوى فــى مصــر، بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى.

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انفوجراف بمناسبة العيد القومى لمحافظة الاسكندرية، بعنوان: "الأسكندرية".. إنتاج زراعى وثروة سمكية متنوعة فى عروس البحر المتوسط،كذلك نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة إرشادية بعنوان " الاستخدام الأمن للبن السائل " بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط لعدد 33 متدرب من أعضاء الهيئة البحثية.



وتفقد الدكتور حسن فولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، أعمال الهيئة ومشروعاتها الزراعية التنموية المختلفة بمحافظة سوهاج، كما تفقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، مبنى التقاوى بمركز البحوث الزراعية، والذى يضم الادارتين المركزيتين لانتاح وفحص واعتماد التقاوى، وذلك فى زيارة مفاجئة لمتابعة أعمال الادارتين.

ووقع المعمل لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية QCAP والمعمل المركزى لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة الأسماك والمياه التابع لمشروع تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر MADE II بأشتوم الجميل بـ بورسعيد، بروتوكول تعاون مشترك فى مجال تحليل الملوثات والمشاريع البحثية والتدريب، كما استقبل المعهد أكثر من 70 طالب بالمعمل من كليات الزراعة بجامعتى الأزهر والمنوفية وتعريفهم بأقسام المعمل المختلفة، بينما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7500 شهادة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.