تكريمات وتعيينات وتحصيل مستحقات.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشارك الوزير فى مجلس جامعة الزقازيق، وكرم رئيس الجامعة لبلوغه سن التقاعد، وتجديد النفى بفتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة وإرسال رسائل لصرف منح لها، وإجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية، وتعيين 6957 شابا منهم 138 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وتحصيل 14 مليون جنيه مستحقات مصريين بالسعودية.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى.

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك فى إطار جولاته المكوكية على مستوى محافظات الجمهورية، لتسليم عدد من وثيقة التأمين ضد الحوادث تغطى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والجزئى، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه فى بداية العام الجارى، ليصبح إجمالى ما تسلمه حتى الآن خلال نصف العام الحالى 4654 وثيقة.



وسلم وزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية، 4 آلاف و654 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة والعجز الكلى المستديم والجزئى.

فى بداية كلمته، هنأ وزير القوى العاملة الحضور بمناسبة قرب رأس السنة الهجرية، متمنيا من الله عز وجل ان يعيد علينا تلك الذكرى بالخير والسعادة والأمان.

وقال سعفان فى كلمته خلال تسليم الوثائق: إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة،لرعاية هذه الفئة المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة.

ونوه الوزير إلى أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم أسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أو منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل، وذلك على ما يزيد على 13 ألفا من هذه الفئة كمرحلة أولى.



ووجه مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بعمل حملات وتكوين فرق عمل من المتطوعين من طلبة الجامعات لتقوم بمساعدة المفتشين العاملين بالمديرية فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة خاصة العمالة الزراعية خلال فترة الإجازة الصيفية، وتوصيف أعمال تلك الفرق وتقديم حصص تدريبية لهؤلاء الفرق تعينهم على معرفة آليات العمل وكيفية التطبيق على أرض الواقع، ليكون نموذجا فعالا يحتذى به فى باقى المحافظات.

وقدم محافظ الشرقية شكره للوزير على هذا الجهد المبذول فى ظروف استثنائية يمر بها العالم،تمثل هذا الجهد فى تقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والتأمين عليها باعتبارها من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، وقال:"كنا هنا بالأمس القريب لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة ونحن هنا اليوم لنستكمل هذه المسيرة".

كما قام سعفان والمحافظ بتسليم 100 عقد عمل لـ قادرون باختلاف" قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.



واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بـ قادرون بإختلاف" على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

وأكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبنائها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزا كبيرا لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

كما سلم الوزير والمحافظ، 5 ماكينات خياطة،وشنطتين عدة، لأوائل خريجات وخريجى التدريب المهنى بمركزى النحال والصيادين التابعين لمديرية القوى العاملة بالشرقية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تم إطلاقها فى المحافظات بحضور أحمد عبد الهادى وكيل المديرية.

فى مستهل كلمته، قال الوزير: إن الوزارة أولت ملف التدريب المهنى كل الاهتمام، وحرصت على أن يكون هو الأساس فى عمليات التشغيل والتوظيف، وفقالأ النظم العالمية، مشيرا إلى أنها عزمت على تطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات والبنية التحتية الخاصة بها، ووصلت نسبة ذلك التحديث والتطوير إلى 90 % فى الوقت الحالى فى المنشآت والمبانى والعدد والأدوات، وكذلك استحداث مهن جديدة تتوافق مع وظائف المستقبل والتحول الرقمى.



كما وجه الوزير المديرية، باستحداث أنماط جديدة من الوظائف بناء على دراسة واقعية لسوق العمل الموجود، بناء على رؤية مصر 2030 والتحول الرقمى، يمكن اضافتها داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع إعطاء مزيد من الاهتمام للحرف اليدوية لصناعة المشغولات والتى تحظى باهتمام دولى وليس محلى فقط، والتى تتمتع بالجودة والمتانة والأصالة فى تصميمها وإعدادها وقيمتها السوقية العالية مثل السجاد اليدوى وغيرها

كما شارك وزير القوى العاملة فى الاجتماع الدورى لمجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى بالجامعة، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات.

وأكد الوزير حرصه على حضور هذا المجلس باعتباره المجلس الأخير برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة قبل بلوغه سن التقاعد، مؤكدا أنه من الشخصيات القليلة التى تترك بصمة قوية فى قلوب وذاكرة كل من يقابله، وهو من العلامات البارزة فى محافظة الشرقية وظهر جليا التقدم والتطور الذى حدث تحت رئاسته فى الجامعة.



وقدم الوزير لرئيس الجامعة هدية رمزية عبارة عن مصحفا شريفا ودرع صنع خصيصا أهداه إياه، وذلك تعبيرا عن تقدير الوزير للجهد المبذول من رئيس الجامعة فى تطوير الجامعة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة عن ترحيبه بالوزير لحرصه على حضور هذا المجلس مقدما له خالص الشكر والتقدير والامتنان على مقترحات البناءة التى أثرت أعمال الجامعة بالعديد من الأعمال التى تخدم الطلاب والمواطنين.

وعلى جانب آخر، حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية المزيفة.

ونفت الوزارة قيامها بفتح الموقع الإلكترونى الرسمى، وإرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف 500 جنيه الدفعة الرابعة منحة لتلك الفئة حتى نهاية العام الجارى 2022،بهدف استقصاء بيانات المواطنين والنصب عليهم.

وأصدر وزير القوى العاملة، توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص.

وكان وزير القوى العاملة، قد أعلن أن إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وشاركت مديرية القوى العاملة بالاسكندرية مع لفيف من مديرى الجمعيات الأهلية فى تخريج 140 متدربا من مركز أركان للإبداع الخدمى فى مجالات التسويق الالكترونى وبناء مواقع الكترونية يتراوح أعمار الشباب من 18 إلى 35 سنة.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى واعلانه 2022 عاما المجتمع المدنى، فضلا عن تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة المجتمعية والتعاون بين جميع فئات المجتمع وأهمية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب لزيادة المهارات فى مجال التحول الرقمى.



وجه مدير المديرية كلمة فى هذه المناسبة، حث فيها الشباب على أهمية ما تعلموه وتدربوا عليه، مؤكدا أن هذا التعلم والتدريب ما هو إلا خطوة البداية فى طريق النجاح فى مستقبلهم. وأنه يجب عليهم السعى المستمر لتطوير ذاتهم ومواكبة كل ما هو جديد فى هذا المجال والتعلم المستمر من أجل بناء مستقبل أفضل.

وبدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين فى التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، وذلك لتدريب 10 متدربات.

وقال عثمان عبد الرسول مدير المديرية: إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمتابعة تدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

ولفت مدير المديرية إلى أنه سيتم بدء التقديم على باقى المهن الموجودة داخل الوحدة وهى التوصيلات الكهربائية والسباكة والصحية، للشباب الراغبين فى الإلتحاق بالتدريب من أبناء القرية، كما ان التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 6957 شابا منهم 138 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والإسكندرية، بلغت 567 ألفا و985 جنيها، والتفتيش على 2228 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 4487 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4487 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات مواطنين مصريين توفوا بالرياض، وبلغت 626 ألفا و28 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 3 ملايين و130 ألفا و140 جنيها مصريا تقريبا.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون و96 ألفا و319 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 10 ملايين و544 ألفا و484 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الستة المتوفين،ومستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما كشف وزير القوى القوى العاملة، عن التفاصيل الكاملة حول إصابة طبيب مصرى بثلاثة أعيرة نارية فى صدرة، فضلا عن ضربه بساطور فى ذراعه على يد سعودى من أبناء منطقة القصيم، وتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة واستخراج الطلقات النارية والحمد لله أنه بحالة جيدة، وقد تم إلقاء القبض على الجانى، ويتابع مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالرياض حالة الطبيب مع أسرته المتواجدة حاليا معه بالسعودية لحين خروجه سالما من المستشفى والحصول على كافة حقوقه.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن وزير القوى العاملة، وجه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الطبيب المصرى المعتدى عليه بمنطقة القصيم، وإبلاغه تمنياته بالشفاء العاجل، وحرصه وتوجيهاته للمكتب بمتابعة كافة حقوق الطبيب المصرى بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض والتى تتابع الحادث فور حدوثه، كما تتابع سير التحقيقات مع الجانى لحفظ حقوق الطبيب المصاب.

وأكد أن أمير منطقة القصيم يتابع حالة الطبيب شخصيا، فضلا عن أن جميع قيادات وزارة الصحة السعودية يتابعون حالته كونه أحد كوادر الوزارة.وشدد سعفان على حفظ جميع حقوق الطبيب المصرى، مشيرا إلى أنه يتم متابعة التواصل مع الطبيب المصرى والجهات المعنية من قبل السفارة المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالى التابع لها لحين الانتهاء من العلاج وخروجه من المستشفى والحصول على كافة حقوقه.

واخيرا، نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فى حل شكوى المواطن محمود أبو الفتوح على مصطفى ضد البنك العربى الوطنى، يحصل على مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 54 ألف جنيه مصرى تقريبا.