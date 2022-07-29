الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 يوليو 2022 10:26 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل، مع استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وستكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية.

أضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف: "مستمرون في الأجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار، على أغلب مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "في السواحل الشمالية، فإن متوسط درجات الحرارة تكون ما بين 32 و33 درجة مئوية، والأجواء خلال فترة النهار حارة رطبة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وفي فترات الليل سنشعر بارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بارتفاع درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية.

وأشارت، إلى أنّ أغلب مناطق شمال وجنوب الصعيد والأقصر وأسوان وبعض السواحل الشمالية ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ولكن هذا الارتفاع يقدر بدرجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة، إذ أنها تتجاوز 95% على السواحل الشمالية و80% على القاهرة الكبرى مساءً، وفي النهار تتجاوز 40% على القاهرة الكبرى و55% والسواحل الشمالية.

وتابعت: بداية من يوم الأحد ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجة، ولكن سيكون نشاط للرياح، وهو ما يساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبة، فنشعر بانخفاض في درجات الحرارة.