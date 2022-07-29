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"الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا في المحافظات اليوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 يوليو 2022 10:26 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 65 مسجدًا، منها 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

 1.الروضة – ميت غمر 

مديرية أوقاف الفيوم

 2.الرحمة – عزبة مفتاح – قلمشاة – إطسا شرق

مديرية أوقاف البحيرة

3.أبو حمزه الكبير – العلامية – مركز الدلنجات

4.سيدى ذومال – مدينة الدلنجات

5.الرحمن – عزبة الرضوان – المسين – مركز الدلنجات 

6.براده – كوم أشو – مركز كفر الدوار

7.شريدح – مركز المحمودية

8.سنبادة الكبير – قرية سنبادة – مركز المحمودية

 مديرية أوقاف سوهاج

 9.عمرو بن العاص – نجع الضبع – جهينة الشرقية

 مديرية أوقاف بنى سويف

 10.الرحمن الجهمى – القضابى – الفنت - الفشن

11.الإيمان – قاى – مركز إهناسيا

 مديرية أوقاف أسيوط

 12.السلام – حى السلام – مدينة ديروط

 مديرية أوقاف الجيزة

 13.مالك الملك – بهرمس – منشأة القناطر

14.الرحمن مندوة – قرية بهرمس – منشأة القناطر

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

 مديرية أوقاف الوادى الجديد

 1. أبو بكر الصديق - موط - الداخلة

 مديرية أوقاف الدقهلية

2.الدسوقى – برهمتوش- مركز السنبلاوين 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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