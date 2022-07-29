عاجل- إجراءات جديدة من التنمية المحلية لمواجهة ارتفاع الأسعار (أسواق مطورة)

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبخطة هادفة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.





وتابع الوزير فى بيان صحفى، أن ذلك بناء على اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها ممثلين من وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى و التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى؛ لحصر جميع الأراضى غير المستغلة على مستوى المحافظات ووضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات وطبقا للمساحات المتوفرة.

وأعلن محمود شعراوى أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات؛ لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات فى 21 محافظة و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة إلى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نطاق 15 محافظة، مشيراً الى أن جميع هذه الأراضى تزيد مساحتها عن 1000 م2.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية فى إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضى الصالحة التى تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة الى الاستفادة من قطع الأراضى المقترحة داخل القرى فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع محمود شعراوى، أنه تم التنسيق لإجراء معاينات للقطع التى تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.

وأوضح محمود شعراوى، أن الوزارة تركز فى خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية فى مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، كما يجرى تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى.

وأشار الى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضى الفضاء لاستغلالها فى إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ فى الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها.

وأضاف الوزير، أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار فى الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية فى مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصرى.

وأكد أن دور هذه الأسواق هام وحيوى فى توفير متطلبات المواطن فى العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، فضلًا عن توفير الراحة والانسيابية فى وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تساهم فى توفير المعروض والسيطرة على الأسعار.