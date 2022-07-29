تهنئة الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأخبار" تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد وتلقى تهانى القوات المسلحة وشيخ الأزهر والمحافظين ورؤساء الجامعات بهذه المناسبة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى قال - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى - «الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد 1444.. أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام الخير والبركة والازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا فى غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم.. مع أطيب تمنياتى بعام هجرى سعيد، وكل عام وأنتم بخير".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمام الأكبر.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر قدم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى جموع المسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجرى الجديد، وأكد أن الهجرة النبوية الشريفة كانت بأمر إلهى، وجاءت حدثا فارقا غير مجرى التاريخ الإنسانى. ودعا الأزهر جموع المسلمين إلى التدبر العميق فى دروس الهجرة النبوية ومراحلها الزاخرة بالأحداث والمواقف والعبر، والتأسى برسولنا الكريم محمد، فى أقواله وأفعاله وأحواله، ونصرة هذا الدين الحنيف بالعبادة وحسن العمل والإتقان وحب الأوطان والسعى لنهضتها ورفعتها واستقرارها، وأن تكون فى أخلاق المسلمين وتعاملاتهم ترجمة صادقة وأمينة لتعاليم الإسلام وتوجيهاته فى كل ميادين الحياة.

وأضافت الصحيفة أن المحافظين ورؤساء الجامعات، هنأوا الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعام الهجرى الجديد 1444هـ، داعين المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.

كما بعث المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد جاء نصها: يطيب لى والسادة القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهانى بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات. وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالى والأمة العربية والإسلامية.

وفى صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "خلال اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة.. مدبولى: 490 مليار جنيه مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة"، أبرزت الصحيفة تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المخصصات المالية لكل برامج الدعم والحماية الاجتماعية خلال 2015 /2016 بلغت 290 مليار جنيه، فيما تتجاوز هذه المخصصات ضمن الموازنة العامة الجديدة 2023/2022 التى بدأت فى شهر يوليو الحالى مبلغ 490 مليار جنيه، لافتا إلى أن أوجه الدعم تتضمن برامج دعم الخبز، والتموين، والمعاشات والتى تصل كلفتها على الدولة المصرية خلال السنة الحالية 282 مليار جنيه ويستفيد منها اليوم 10.5 مليون مواطن وتدفع منها الموازنة العامة دعما يبلغ 19.5 مليار جنيه والباقى من الاشتراكات وإيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضافت الصحفة أن رئيس الوزراء أشار إلى أن موازنة الصحة والتعليم أيضا زادت مخصصاتها بصورة كبيرة، فضلا عن دعم الإسكان الاجتماعى، والعديد من البرامج العينية التى تنفذها الدولة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وفقرا، مضيفا أن برنامج «تكافل وكرامة» من أهم البرامج التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية، والذى كان أيضا جزءا من تدخل الدولة لمواجهة الأزمة العالمية منذ ثلاثة أشهر، حيث تمت إضافة 450 ألف أسرة، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4.1 مليون أسرة مصرية، وبلغت تكلفته فى الموازنة العامة 22 مليار جنيه، لافتا إلى أن حزمة الدعم التى تقدمها الدولة المصرية تتجاوز 490 مليارا لمصلحة برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وتحت عنوان "أسعار البيض فى النازل و58 جنيها للكرتونة بمنافذ الزراعة طرح كميات إضافية بجميع المحافظات بالتنسيق مع منتجى الدواجن"، قالت صحيفة "الأخبار" إن كميات كبيرة من بيض المائدة، واصلت وزارة الزراعة طرحها فى مختلف منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات بأسعار مخفضة لمواجهة الارتفاع الذى حدث فى أسعاره خلال الفترة الماضية، مما يساهم فى انخفاض أسعار البيض مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن السيد القصير، وزير الزراعة، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج.

وأشار إلى أن البورصة هى أساس تسعير البيض فى الأسواق، وأن المحلات ترفع سعر الكرتونة.

وشدد على ضرورة الأخذ فى الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتارها صناعة قوية ورائـدة واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميا فى الأسواق، مستبعدا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.

ونقلت الصحيفة عن د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحـيـوانـيـة والـداجنة، قوله إن الوزارة قامت بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن الوزارة طـرحـت عـددا من السيارات لبيع الطبق 58 جنيها لكرتونة «الأبيض» و60 جنيها للأحمر، وذلك أمام ديوان الوزارة بالدقى للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية فى القاهرة والجيزة وأيضا فى بعض المحافظات.

وذكرت الصحيفة أن أسعار البيض شهدت تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة فى الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن.

وأضافت أن غرفة المتابعة بالوزارة رصدت تراجعا فى أسعار بيض المائدة فى البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة فى الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "عبد العاطى: معدلات الأمطار بمنابع النيل طبيعية"، نقلت الصحيفة تأكيد د. محمد عبد العاطى وزير الرى أن معدلات الأمطار بمنابع النيل خلال شهر يوليو طبيعية حتى الآن، مبرزة أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الوزير فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد النهر، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية..

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، موجها بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

وتحت عنوان "مصر تشارك فى اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، أبزت صحيفة "الشروق" اختتام الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذى عقد على مدار يومين بالعاصمة الغانية (أكرا) بحضور عدد من وزراء التجارة للدول أعضاء الاتفاق وسكرتارية الاتفاقية وممثلين عن شركاء التنمية ومنهم بنك التنمية الإفريقى وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الجمارك العالمية وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى.

وأوضحت الصحيفة ان الاجـتـمـاع استهدف اعـتـمـاد عـدد من الـقـرارات فـى مـجـال الـتـجـارة فى السلع والخـدمـات والملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وفض المنازعات وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من المـوضـوعـات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى، وعلى رأسها جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، إذ تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى مايو ۲۰۱۹ بهدف تفعيل التجارة التفضيلية فى إطار المنطقة ومتابعة كل المستجدات التجارية سواء فى الموضوعات التى انتهى التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.

ونقلت الصحيفة تأكيد إبراهيم السجينى، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية- خلال مشاركته فى الاجتماع نـيـابـة عـن نـيـفـيـن جـامـع وزيـرة الـتـجـارة والـصـنـاعـة- حـرص مـصـر مـنـذ بـدايـة المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بهدف استكمال التفاوض فى الأمور الفنية العالقة من المرحلة الأولى للمفاوضات، وعلى رأسها قواعد المنشأ، وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق ونشر جداول التخفيضات الجمركية، مشيرا إلى أن مصر وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الإفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم فى صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية والتكامل الاقتصادى، وتنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية إفريقيا 206.

وذكرت الصحيفة أنه فيما يتعلق بالتجارة فى السلع، أكد السجينى أهمية الوصول إلى حلول توافقية حول القضايا العالقة فى مفاوضات قواعد المنشأ، وتحديدا فى قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس، نظرا لأن الامتيازات المتمثلة فى توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية- وتشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الإفريقية- تفوق الوقت الـطـويـل الـذى يتم قـضـاؤه فـى مـزيـد من التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع الخاص الإفريقى بالمميزات والفرص التى يمكن أن تقدمها الاتفاقية، مشيرا إلى أن المجلس الوزارى اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية على التجارة، فضلا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولفت مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية إلى أن الدول الأعضاء، وعلى رأسها مصر وجنوب إفريقيا، أثنت على جهد سكرتارية الاتفاقية لإعداد حزمة توافقية لقطاع المركبات وأجزائها، والتى تتكون من استراتيجية إقليمية لصناعة السيارات وخطة تنفيذية لها.