«الأعلى للإعلام»: تجربة مصر فى مكافحة الإرهاب رائدة

جدة - نرمين السيد - وقال جبر فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان "إن مصر لها تجربة رائدة فى الحرب ضد الإرهاب ففى سنوات قليلة استطاعت أن تدحر الإرهاب وأفكاره الرافضة لبناء الأوطان".

وأضاف أن الإعلام يسعى إلى مواجهة مواقع التواصل الاجتماعى والفضاء الفسيح الملىء بالأكاذيب التى تستهدف الشعوب العربية ومن بينها مصر وتحاول اختراق القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، مؤكدا أن الإعلام يسعى إلى صنع خط دفاعى للحفاظ على القيم وحماية المجتمع.

ولفت جبر إلى أن مشاركة مصر بوفدها الرفيع فى الاجتماعات الإعلامية التى عقدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتى استضافتها الأردن، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائى الأردنية، يأتى لعرض القضايا الهامة وخاصة قضية الإرهاب، منوها إلى أن الحضور المصرى مشرف ويعكس قيمة مصر وحجمها وأهميتها والدور القوى للإعلام المصرى.

ونوه بأن مصر لها تجربة رائدة سواء فى النواحى السياسية أو الأمنية أو الإعلامية فى مقاومة الإرهاب وتم عرض مؤشرات التجربة المصرية والتى تشمل منطلقات الإعلام المصرى التى تعتمد على احترام قيمة الإنسان وتقديس قيمة الأوطان وأن حب الأوطان لا يتعارض مع الأديان وأن من يحب دينه يحب وطنه.

وأشاد جبر بالتوصيات التى انتهت إليها الاجتماعات العربية الإعلامية بعمان والتى سيتم رفعها لمجلس وزراء الإعلام العرب قريبا، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق العربى فى كافة القطاعات والمجالات وخصوصا الإعلامية.

وكشف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيطلق مبادرة "رائدة للإعلام الآمن للطفل" بالمشاركة مع اليونيسيف، موضحا أن وثيقة بتلك المبادرة سيتم إطلاقها خلال أيام وتم عرضها خلال الاجتماعات العربية لأن مشاكل الطفل فى كل المجتمعات العربية واحدة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قدم مبادرة تسمى "الوعى بقصد الوعى" وتشمل من 14 إلى 15 قضية، حيث تم الاتفاق مع بعض الدول العربية (السعودية والأردن واليمن والإمارات) أن تكون هناك اجتماعات دورية مشتركة لتبادل الخبرات والآراء والتواصل بين الإعلاميين فى هذه الدول حتى تصبح المبادرة مظلة لأى إعلامى عربى يرغب فى الانضمام لها لنشر هذه الأفكار لأنها فى النهاية قضية وعى فى عصر السموات المفتوحة.

وحول العلاقات المصرية الأردنية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى يدعم ويساند مصر منذ الأحداث التى مرت بها وأكد حينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيواجه التحديات التى تمر بمصر وسيجعلها فى النهاية دولة آمنة ومستقرة وهذا ما حدث بالفعل فى عهد الرئيس السيسى.

وعن التنسيق الإعلامى المصرى الأردنى، كشف جبر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأردن منذ شهور فى القاهرة يشمل نواحى تقنية ودورات تدريبية، والقضايا المشتركة ومحتوى قضايا الإرهاب والتنمية وقضية الدولة الوطنية والأمن القومى العربى.

وتابع جبر أنه بحث مع رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الدولة لشئون الإعلام فيصل الشبول إنشاء لجنة تواصل مصرية - أردنية دائمة تكون مهمتها الإشادة بالعلاقات وطرح القضايا المشتركة وفى حال حدوث مشكلة تجتمع اللجنة فورا لرأب الصدع وحل المشاكل على المستوى الإعلامى وقد تم الاتفاق على إعلان هذه اللجنة فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر كان قد شارك فى الاجتماعات الإعلامية العربية التى اختتمت أعمالها بعمان، وضم الوفد كلا من مدير مركز الأهرام للدراسات الدكتور محمد فايز فرحات، والمدير التنفيذى لمجموعة شركات المتحدة المهندس حسام صالح.