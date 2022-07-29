خطوات استعمال البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سرقة خارجين عن القانون لأجهزة الإشارات بمحطة الشبانات على خط "بنها - الزقازيق - بورسعيد"، أثناء عمل شركة "سيمنس" الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط "بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد"، والوصلة بين "الزقازيق - أبو كبير" على الانتهاء من التركيبات الداخلية والخارجية لبرج إشارات الشبانات والتجهيز لدخوله الخدمة.

وأوضحت الهيئة، فى بيان الثلاثاء الماضى، أنه لوحظ قيام بعض الخارجين عن القانون، أمس، بسرقة أجهزة ومهمات الإشارات من برج الشبانات والجارى تطويره بمعرفة الشركة الألمانية وهى عبارة عن "11 صندوق تراكات بمشتملاته"، الأمر الذى أدى إلى تعطل دخول البرج للتشغيل، ويجرى حاليا استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد وإطلاق التيار الكهربى وعمل الاختبارات الخاصة تمهيدًا لدخوله الخدمة.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات فى المسافة بين محطات "بركة السبع وطنطا وكفر الزيات"، مما أدى إلى تأخير القطارات والتأثير سلبًا فى الخدمة المقدمة للجمهور، وتم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.





من جانبها أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة (11 صندوق إشارات "تركات"، "غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات" ولم يتم تسليمها للجهات المختصة ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها، وذلك ما بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة فى الواقعة المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم ببيع المسروقات (لمالك شونة خردة وتاجرى خردة "سيئ النية" – جميعهم مقيمين بدائرة المركز) أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بصحة أقوال المتهمين وأضاف أحدهم بإلقائه مجموعة من التركات بإحدى الترع بدائرة المركز عقب علمه بضبط المتهمين وتم إنتشالها ، كما تم ضبط كافة التركات المفككة.