تكريم موظف بالبحر الأحمر عثر على حقيبة بها 2 مليون دولار ومشغولات ذهبية

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الحكم، خلال مداخلة مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، إنه فور عثوره على الشنطة فى إحدى الكافتيرات لم يتردد لحظة فى تسليمها بمحتوياتها.
وأضاف، أنه قام بفتح الشنطة لمعرفة صاحبها أو العثور على أى بيانات تدل عليه، وخلال ذلك فوجئ بكمية كبيرة من الذهب ومبالغ كبيرة بالدولار.
وأوضح، أنه قام بعد ذلك بالتوجه على الفور لضابط المسئول عن الكمين لإخطاره وبعد الفحص تبين أنها لركاب سعوديين رجل وزوجته وبصحبتهما مصرى، وبعدها بدأت الجهات المعنية فى التواصل مع صاحب الشنطة.
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