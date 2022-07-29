المادة بـ100 جنيه.. مواعيد وأماكن تظلمات الثانوية الأزهرية 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن الأزهر الشريف، موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، مؤكدا أنه سيبدأ من يوم الإثنين، الموافق 1 أغسطس المقبل، على أن يستمر تلقى طلب التظلمات، لمدة شهر حتى 31 اغسطس.





وعن أماكن تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية، أكد الأزهر، أنها ستكون فى 198 مكتبا، بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، مقابل دفع رسوم الطعن على المادة، البالغ قدرها 100 جنيه فقط، مشيرا إلى أنه تم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا. وأوضح، أن الفترة المسموح بها لنظرالطعن أو التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، من وقت تقديم الطلب، ستكون 15 يوما بحد أقصى، وخلالها سيتم إبلاغ الطالب بنتيجة تظلمه.

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