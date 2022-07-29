شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الأوقاف، عن ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

من ناحيته، يفتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار غدا الجمعة، مسجد الروضة بمدينة ميت غمر بالدقهلية؛ وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

يأتى افتتاح مسجد الروضة ضمن 17 مسجدا ستفتتحها الوزارة اليوم، منها 15 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، ومسجدان صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو الجارى وحتى تاريخه 65 مسجدا، منها 54 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و11 مسجدا صيانة وتطويرا.

وتتوزع مساجد الإحلال والتجديد على المديريات التالية: مديرية أوقاف الدقهلية (مسجدان)، مديرية أوقاف الفيوم (مسجد واحد)، مديرية أوقاف البحيرة (6 مساجد)، مديرية أوقاف سوهاج (مسجد واحد)، مديرية أوقاف بنى سويف (مسجدان)، مديرية أوقاف أسيوط (مسجد واحد)، ومديرية أوقاف الجيزة (مسجدان).. بينما تتوزع مساجد الصيانة والتطوير على: مديرية أوقاف الوادى الجديد (مسجد واحد)، مديرية أوقاف الدقهلية (مسجد واحد).