رئيس جهاز حماية المنافسة: تحركنا ضد محتكرى البيض بسبب الأسعار المبالغ فيها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز أخذ إجراء ضد محتكرى البيض لأن أسعار البيض وصلت لمستوى لم نشهده من قبل ومبالغ فيها، فكان لزاما التحرك.





وأوضح ممتاز، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى جاب القرموطى، فى برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، أنه تم تحريك دعوى جنائية عاجلة لكبار سماسرة البيض وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تنظر فى سعر البيض مع منتجى الدواجن، ونحن ننظر إلى القانون مما يحدث تكامل وانضباط فى السوق. وكان قد قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية ضد 4 من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض فى السوق، مما يؤثر سلبا على هيكل السوق والمستهلك.

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