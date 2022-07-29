الصحة العالمية: مصر قدمت مثالا يحتذى به فى القضاء على فيروس سى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن شعار منظمة الصحة العالمية لليوم العالمى لالتهاب الكبد هذا العام، يرتكز على جعل خدمات رعاية الالتهاب الكبدى أكثر إتاحة وأقرب للجميع من خلال المرافق الصحية الأولية والمجتمعات المحلية.





جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الصحة والسكان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى «لالتهاب الكبد»، والذى يوافق الثامن والعشرين من شهر يوليو من كل عام. وأوضحت، أنه قد نجحت مصر فى تقديم مثالا يحتذى به فى هذا الأمر حيث قدمت مبادرة «100 مليون صحة» خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانى للالتهاب الكبدى سى للملايين ممن يعيشون على أرض مصر بإنصاف وعدالة، مؤكدة استمرار المنظمة فى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى لوزارة الصحة والسكان، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة بما فيها القضاء على الالتهاب الكبدي. يذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبد، شملت عقد جلسات علمية حول "التهاب الكبد الفيروسى «سي» و «بي»، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات العمل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وعدد من الاستشاريين والأطباء المتخصصين فى الأمراض الكبدية.

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