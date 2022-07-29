الخارجية تتابع تطورات قضية تعرض طبيب مصرى لإطلاق نار بالقصيم بالسعودية

وأضافت الخارجية، فى بيان صحفى، أن القنصلية تتابع على مدار الساعة هذا الأمر، وتقوم باتصالات مستمرة فى هذا الشأن، فضلًا عن زيارة المواطن المصرى المصاب؛ للاطمئنان على حالته الصحية.
وأوضحت أن القنصل العام طارق المليجى يتابع تطورات القضية بشكل مستمر مع المسئولين بوزارتى الخارجية والداخلية فى المملكة العربية السعودية وإمارة منطقة القصيم، والذين يبذلون جهودًا مقدرة فى التعامل مع تلك القضية.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها - مُمثلة فى قطاعها القنصلى ومن خلال قنصليتها فى الرياض - تستمر فى متابعتها لتلك القضية، متمنية سرعة الشفاء للمواطن المصري.
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