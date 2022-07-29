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الخارجية تتابع تطورات قضية تعرض طبيب مصرى لإطلاق نار بالقصيم بالسعودية

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أ ش أ 2022-07-29 00:32 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام بالغ من خلال القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى الرياض، تطورات قضية تعرُض الطبيب المصرى أيمن عبد السلام محمد رزق لإطلاق نار واعتداء بسكين بمنطقة القصيم.

وأضافت الخارجية، فى بيان صحفى، أن القنصلية تتابع على مدار الساعة هذا الأمر، وتقوم باتصالات مستمرة فى هذا الشأن، فضلًا عن زيارة المواطن المصرى المصاب؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضحت أن القنصل العام طارق المليجى يتابع تطورات القضية بشكل مستمر مع المسئولين بوزارتى الخارجية والداخلية فى المملكة العربية السعودية وإمارة منطقة القصيم، والذين يبذلون جهودًا مقدرة فى التعامل مع تلك القضية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها - مُمثلة فى قطاعها القنصلى ومن خلال قنصليتها فى الرياض - تستمر فى متابعتها لتلك القضية، متمنية سرعة الشفاء للمواطن المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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