الأوقاف تفتتح غدا 17 مسجدا فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار غدا الجمعة، مسجد الروضة بمدينة ميت غمر بالدقهلية؛ وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.





يأتى افتتاح مسجد الروضة ضمن 17 مسجدا ستفتتحها الوزارة غدا، منها 15 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، ومسجدان صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو الجارى وحتى تاريخه 65 مسجدا، منها 54 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و11 مسجدا صيانة وتطويرا. وتتوزع مساجد الإحلال والتجديد على المديريات التالية: مديرية أوقاف الدقهلية (مسجدان)، مديرية أوقاف الفيوم (مسجد واحد)، مديرية أوقاف البحيرة (6 مساجد)، مديرية أوقاف سوهاج (مسجد واحد)، مديرية أوقاف بنى سويف (مسجدان)، مديرية أوقاف أسيوط (مسجد واحد)، ومديرية أوقاف الجيزة (مسجدان).. بينما تتوزع مساجد الصيانة والتطوير على: مديرية أوقاف الوادى الجديد (مسجد واحد)، مديرية أوقاف الدقهلية (مسجد واحد).

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