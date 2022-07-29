الحكومة توافق على التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، إلى أن هناك تعليمات مباشرة من السيد رئيس مجلس الوزراء بامتداد مظلة المنظومة فى خلال الأشهر القليلة القادمة إلى محافظتى السويس وأسوان باقى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بنهاية العام الحالي.

وأكد، أن اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل تتابع تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين كل الجهات المعنية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل وزارات (الصحة والسكان، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، هيئة التأمين الصحى الحالي، والهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل "هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحى الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية").

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد السبكى الاجتماع الدورى رقم (16) للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كافة محافظات مصر، وذلك بحضور كلًا من الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى الحالي؛ لتنسيق الخطوات المشتركة مع الهيئات الشقيقة وكذلك دعم مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الإجراءات التنسيقية والإدارية من الناحية التشريعية المتعلقة بإعداد الأطقم الطبية والإدارية ونقل الخدمات والأصول والعاملين للتشغيل الرسمى للمنظومة بالإسماعيلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 12 مستشفى، تم تشغيل 4 مستشفيات وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، مستشفى فايد التخصصي)، و 32 مركز ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن.

وقرر، تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضوية ممثلين عن الإدارات المالية والقانونية بالهيئة وفرعها بالإسماعيلية، وكذلك عضوية ممثلين عن هيئة التأمين الصحى الحالى ومديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية؛ لحصر وتحديد وتحصيل المطالبات المستحقة للخدمات المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة خلال فترة التشغيل التجريبى للمنظومة، وذلك بمعدل زمنى للانتهاء من أعمال اللجنة بحد أقصى شهر من تاريخه.

وحدد، مرحلة انتقالية شهر من تاريخه لإنهاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى بالإسماعيلية، وذلك لضمان تمتع كافة المسجلين على المنظومة بالمحافظة بكافة خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرًا إلى استمرار العمل بالعيادات الشاملة الموجودة حاليًا بالإسماعيلية لمدة شهر، على أن يتم استقبال كافة المرضى أو المترددين على هذه العيادات على عيادات هيئة الرعاية الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات طبقًا لنظام التأمين الصحى الشامل ونظم الإحالة به، مع العمل على توعيتهم تدريجيًا وتكثيف تدريب العاملين بالمنشآت الصحية عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال هذا الشهر على الاعتماد بشكل كامل على نظام التأمين الصحى الشامل الجديد وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة.

وأشار، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وهيئة التأمين الصحى الحالى لتسوية المطالبات المستحقة للهيئة العامة للرعاية الصحية فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل منشآتها الصحية خلال فترة المرحلة الانتقالية المذكورة للعمل بشكل كامل بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، علاوة على التوعية عبر رسائل SMS للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالقواعد المنظمة للتسجيل بالمنظومة وأهميتها وكيفية تسديد الاشتراكات بها.

وتابع: أنه تم تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، مناشدًا باقى أبناء المحافظة بالتسجيل بالمنظومة للانتفاع بخدماتها العلاجية المتميزة، كما أشار إلى أهمية إرسال الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل رسائل توعوية نصية SMS للمواطنين الذين لم يتم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، بهدف توعيتهم بأهمية ومزايا التسجيل بالمنظومة، وكذلك خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية.

وقررت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، الموافقة على تجديد التعاقد على بيئة الاستضافة التحضيرية والتجريبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، من حيث المبدأ، مع استطلاع الرأى الفنى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نسب مشاركة الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بيئة الاستضافة التحضيرية والتجريبية، بما يعكس حجم مشاركة كل هيئة واستخداماتها واستفادتها من بيئة الاستضافة.

وقررت، تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات الثلاث (هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحى الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية) لدراسة الوضع الحالى لمركز الاتصال الآلى الخاص بالمنظومة 15344، وإعداد مقترح نهائى لكيفية تشغيله وتطوير أدائه خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه، تمهيدًا لعرضه ومناقشته فى الاجتماع القادم لها، بما يضمن التشغيل الأمثل لمركز الاتصال الآلى وتحقيق مستهدفاته فى تيسير خدمات الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة للمنتفعين، والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى، إضافة إلى إتاحة خدمات أخرى جديدة، مثل تقديم الاستشارات الطبية.

واستعرضت، موقف تسوية المطالبات للخدمات المقدمة للمواطنين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، حيث حدد الدكتور أحمد السبكي، مرحلة انتقالية لمراجعة كافة المطالبات وتسويتها، كما قرر رفع المطالبات الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية على المنظومة الإلكترونية بداية من شهر ديسمبر المقبل، وذلك تماشيًا مع اتجاهات الهيئة بإلغاء جميع التعاملات الورقية والتحول الرقمى للخدمات والعمل على تحسين بيئة العمل وتطويرها وجعلها أكثر كفاءة ودقة.

وقررت تنسيقية التأمين الصحى الشامل، تشكيل لجنة مشتركة بأعضاء ممثلين عن هيئة الرعاية الصحية وكذلك عن هيئة التأمين الصحى الشامل، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لأداء أعمالها، فيما يتعلق بمراجعة سياسات الموافقات المسبقة بين الهيئتين لصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام والتصلب المتعدد والروماتيزم والمناعة، مع عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل فى اجتماعها المقبل.