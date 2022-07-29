محافظ الفيوم: التجهيز لإطلاق منصة متكاملة لإدارة الموارد  

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى أنه جارى التجهيز لإطلاق منصة متكاملة لإدارة جميع موارد المحافظة، من خلال خريطة رقمية تفاعلية، وإعداد قاعدة معلومات وخريطة جغرافية بما يجرى تنفيذه على أرض المحافظة، للتيسير على متخذى القرار، لافتاً إلى التعاون مع كليتى الحاسبات والآداب، ومركز معلومات جامعة الفيوم، ووزارة الاتصالات، فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس، ورئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر حتاتة، فعاليات ملتقى التوظيف السابع الذى نظمته كلية الحاسبات والمعلومات، لتوفير أكثر من ألف فرصة عمل لخريجى كلية الحاسبات والمعلومات من الجنسين، بمجالات التكنولوجيا الحديثة، فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

واستعرض المحافظ وفق بيان اليوم جهود المحافظة فى مجال التحول الرقمى وفقاً لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى شملت توصيل الانترنت فائق السرعة للمدارس، ورفع كفاءه المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وأرشفة الملفات وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على التحول الرقمى.

من جانبه، رحب رئيس الجامعة، بمحافظ الفيوم، معربا عن شكره على مساندته ودعمه الدائم للجامعة فى مختلف المحالات، مشيرًا أن الملتقى التوظيفى يستهدف توفير فرص عمل للشباب تتوافق ومتطلبات سوق العمل، من خلال رؤية لمتطلبات السوق الخارجى، وإعداد خريج قادر على المنافسة والتميز.

وأكد رئيس جامعة الفيوم حرص الجامعة على دعم التحول الرقمى، من خلال رقمنة الكتاب الجامعى، والدفع الإليكترونى للمصروفات الدراسية، بهدف التيسير على الطلاب، معلناً رفع كافة المقررات الدراسية على المواقع الخاصة بالكليات إليكترونياً أغسطس المقبل.

يذكر أن ملتقى التوظيف السابع لكلية الحاسبات والمعلومات، يوفر فرص عمل بمحالات هندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتطبيقات البرامج، وتطبيقات الويب، والتصميم والجرافيك، والشبكات، ويستهدف خريجى كلية الحاسبات والمعلومات بشكل خاص وجميع خريجى الكليات المتخصصة فى الشأن ذاته، بمشاركة أكثر من 15 شركة، كما يشمل الملتقى عدداً من الندوات.