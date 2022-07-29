غلق كلى لشارع الهرم بداية من شارع فاطمة رشدى لتنفيذ محطة مترو المساحة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظة الجيزة أنه فى ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق "الخـط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش. المطبعة – الطالبية - مدكور) وتسليم موقع محطة مترو أنفاق (المساحة) بشارع الأهرام فى الاتجاه القادم من المريوطية باتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديدا بداية من أمام شارع فاطمة رشدى حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغانى بطول مايقرب مـن (500م) وبعرض مايقرب من (۱۸م).





تنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المشار اليها وذلك إبتداء مـن الســاعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 29 / 7 / 2022 وحتى إنتهاء الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة بأنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة قد تم تجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين:

حركة المركبات القادمة من محور انور السادات "ترسا سابقا" وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد " والصعود أعلى الكوبرى ثـم إستكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لنادى الشرقية للدخان" ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين.

ثم الدخول يمينا بشارع اللواء فاروق الصاوى وصولا حتى شارع الشعب ثم السير يمينا بشارع الشعب.

ثم استكمال السير بشارع الشعب ثم الدخول يسارا اتجاه شارع محمود سامى البارودى وصولا إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن حركة المركبات التى ترغب بالسير اتجاه نفق الهرم – ميدان الجيزة مباشرة يفضل ان تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتى شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولا لتفق الهرم وميدان الجيزة.

كما تشير محافظة الجيزة إلى أنه تم استحداث حارة طوارئ تتخلل موقع الأعمال وذلك لاستغلالها كمسار لسيارات الطوارئ "الحماية المدنية – الإسعاف – النجدة" الى جانب استحداث فتحة دوران بشارع الأهرام بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لشارع الديوانى "قبل موقع أعمال المحطة"، لتخدم حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاة شارعى "الشعب – خاتم المرسلين".

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة وحى العمرانية باتخاذ اللازم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان عدم حدوث أى إعاقات مرورية والتسهيل على المواطنين وقائدى المركبات.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلية المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.